〈中部〉（嘉義）大阿里山6國小結盟 統一試卷

2018-09-27

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣政府教育處在山區的竹崎鄉中興國小、梅山鄉仁和國小分別籌設「區域教育資源中心」，整合周邊學校課程、師資打團體戰；昨天，中興國小等六校聯盟首度召開共同備課會議，宣告「阿里山區學校策略聯盟」正式運作，擔任該中心主任的中興校長莊新國說，聯盟已在一、三、五年級統一教科書版本，藉由整合教育資源，提昇學生學習成效。

縣府教育處長王建龍說，因應立法院去年三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，中興國小結合中和、光華、隙頂、十字、香林等共六所國小組聯盟；另，仁和國小本學期也結合太和、來吉、豐山實驗教育學校等共四所國小，實施學生每週四到友校共學。

王建龍表示，嘉縣率全國之先在山區成立區域教育資源中心，已有其他縣市來觀摩取經，一○八學年度將以此經驗，在海區設立區域教育資源中心。

共163學生 齊辦運動會 一起戶外教學

莊新國說，該聯盟六校學生數共一百六十三人，各校與其單打獨鬥，不如共享資源；該聯盟六校校長、教師昨共同討論段考聯合命題、成績評量標準等，未來六校將有統一的段考試卷、聯合運動會，甚至規劃聯合採購、整合人事及主計等行政事務，目前敲定十一月一日辦六校聯合戶外教學。

中和國小校長黃正發說，各校發展不同的特色學生社團，例如中和為太鼓打擊，光華是舞獅，隙頂發展扯鈴等，各校師生互相交流，在聯合運動會上大匯演，整合偏鄉教育資源。