〈中部〉教育政見比拚 黃敏惠推e化 涂醒哲重幼托

2018-09-27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕教師節前夕，嘉義市長三位選將關注教育議題，現任市長涂醒哲昨出席公私立幼兒園長會議時，自豪地說「嘉市幼托福利政策走在全國前端」，提前中央一年率先推動二至四歲幼兒學費補助向下延伸等政策；前任市長黃敏惠端出「五星級教育政策」將建置國中小學智慧教學系統校園e化、營養午餐有食安標章把關及發展特色教學深耕計畫；市議長蕭淑麗教育政見主打「減少教育暗角與痛處」、「有機營養午餐食在安心」等，提昇整體教育品質。

蕭淑麗 主打減少教育暗角與痛處

黃敏惠昨談到教育時，不忘抨擊涂醒哲上任後，嘉市教育力在媒體民調中全國排名敬陪末座，批「執政者不用心，讓全市老師背黑鍋」；隨後涂醒哲競選總部發新聞稿回擊，稱黃到現在還在迷戀過去民調的假象世界中，陷入在民調迷霧當中看市政困境，實在很悲哀，黃根本沒有睜開眼睛看一下嘉市教育進步現狀。

涂醒哲昨細數上任後多項教育政績，包括提前中央一年，率先推動二至四歲幼兒學費補助向下延伸，又結合婦女就業，既減輕育兒負擔，又促進婦女到外就業，增加家庭收入，市府每年自編預算針對低收入戶等弱勢家庭幼兒提供相關就學補助，設置非營利幼兒園降低收費，推動擴大幼兒教保公共化計畫等。

黃批教育力下降 涂譏陷民調假象

黃敏惠昨引述「親子天下二○一八縣市教育力調查」，嘉市在全國總排名二十一名敬陪末座，相較二○一二年她任內拿下全國第四名成績大幅衰退。黃說，老師很用心，但因執政者不用心，使教育政策混亂，她針對問題對症下藥端出「五星級教育政策」。

涂醒哲競選總部回應說，涂上任後推動食農教育、完成國民運動中心興建及編列預算更新蘭潭國小天文台圓頂設備等，「這些扎實政績，請問是某些不公正、不透明、不完整的民調可以顯示的嗎？」

蕭淑麗則提出「減少教育暗角與痛處」、「有機營養午餐食在安心」等教育政策，將藉由減少學生數、增加教師員額、代理教師正職化、教育審議透明化、營養午餐使用在地有機農產等，提升教育品質。