〈南部〉《台南》國民黨兩黨部房地 二度法拍流標

2018-09-26

〔記者王俊忠、邱灝唐／台南報導〕國民黨因積欠黨工退休金、薪資，南市黨部與新營區黨部兩處房地在今年五月遭到黨工聲請法院查封，九月四日台南地方法院首度對查封的南市、新營區黨部兩處房地拍賣，結果無人投標。台南地院於昨天二度法拍，但仍無人投標而流標，將擇期進行第三次法拍。

台南地院行政庭長蔡雅惠表示，國民黨台南市黨部房地部分，二拍底價為一億一八五一萬二千元；新營區黨部房地二拍底價為一億二七六六萬五千元。會再次流標，一般來說，價格、點交與否、成本考量等都是可能因素，依強制執行法規定，第三拍底價會在第二拍底價的八折內酌予減價，如第三拍再流標，該院會依法以第三拍底價公告應買，公告應買期間為三個月。

一位前市府官員認為，如底價能降到七千萬元左右，應是可以考慮進場的買點。

國民黨南市黨部主委謝龍介表示，這次拍賣再度流標原因分為三項，首先是拍賣價格偏高，而且就算得標後，也有部分區域不點交，得標者還得再另行訴訟，曠日廢時，尤其這件拍賣案又與政治相關，一般投資人不會貿然進場，才會再度流標。

參與聲請法拍黨產的一位退休黨工說，二次法拍再流標，沒辦法，只能請法院繼續拍賣，這個問題要解決，包括國民黨中央與不當黨產會都要釋出善意，如黨主動提出哪個資產可賣；不當黨產會也主動釋出黨產來賣，所得用來給付積欠黨工的退休金，這樣才有解套機會，不必讓黨工去聲請法院拍賣黨產。