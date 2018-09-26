〈南部〉《台南》留住人才 推約聘僱教練分級新制

2018-09-26

〔記者劉婉君、邱灝唐／台南報導〕為推廣運動、留住台南優秀體育人才，台南市體育處將於年底前擴編；而從明年開始，約聘僱教練將實施分級制度，分級結果並會實質反映在薪水上，最高與最低級別的薪資差距將超過一萬元，另外亞運金牌、奧運得牌選手只要符合相關規定，也將獲得優先晉用為教練。

明年上路 議員促落實公平考核

對此，民進黨議員陳怡珍表示贊成儘快推動，才能讓台南留住優秀的運動人才，同時沒有生活的後顧之憂，但她也提醒體育處該落實分級制度的考核公平性，如此才能在明年政策上路後美意不打折，而對其他基層運動教練，也應妥善照顧。

議員林宜瑾表示，這項制度一定對留住優秀運動員有幫助，畢竟可以用分級且不同薪水的方式促使教練提高績效，否則以往的統一價格會讓許多認真教學的教練心理不平衡，她同時建議體育處升格為體育局，擴大編制。

教練建言 保障台南子弟教練缺額

對於市府優先晉用亞運金牌及奧運得獎選手、約聘僱教練分級制，有教練表示，確實對留下人才會有一點幫助，但「一個蘿蔔一個坑」，市府更應該做的是，提供保障台南市子弟的教練缺額。

亞運金牌、奧運得牌選手 優先晉用

雅加達巨港亞運南市共有二十二名選手參加、獲得一金八銅，代理市長李孟諺昨天致贈「台南之光」獎牌及獎勵金共五十七萬五千元。而面對北部高額獎金的挖角，李孟諺說，為了將優秀的台南子弟留下來，市府除了每年發出五、六千萬元的獎勵金，未來亞運金牌選手及奧運奪牌選手，只要符合在台南市設籍十年，於取得成績十年內，將可分別優先晉用為約聘僱教練及正式教練，若欲擔任專任教練，則必須另取得教育部專任運動教練證，新制預計明年就可開始實施，由選手提出申請，目前僅此次拿下亞運軟式網球金牌的余凱文符合。

而約聘僱教練部分，明年一月起也將實施分級制度，依據帶隊績效等相關考核結果，分為三至四級，不僅做為來年是否續聘的參考，薪水也會依照級別有所不同，最低級別會較目前薪水低，而最高與最低級別相差則會達到一萬元以上，以鼓勵優秀教練。

推廣運動 體育處預計年底前擴編

另外，李孟諺說，體育處處長的職等將從現在的「薦九」提升為簡任級，二個組二十二人的編制，也將擴編十人增加為三個組，聘用體育教育、體育行政、一般行政類的公務人員，加強運動推廣、設施管理與維護等，擴編計畫預計年底前就能實施。