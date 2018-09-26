〈南部〉孔廟清朝8御匾 週六起「近距離」展出

2018-09-26

〔記者劉婉君／台南報導〕教師節即將到來，「至聖先師」孔子又被尊稱為「萬世師表」，原因其實來自清康熙皇帝的御筆賜書，同時也開啟了皇帝頒匾給孔廟的傳統。而擁有八面皇帝御匾的台南孔廟，卻獨缺宣統皇帝，但仍是全球華人足跡遍及的各國之中，最完整、保存最良好的清朝歷代御匾，二十九日起，將是三百年來第一次近距離在民眾眼前展示。

孔廟整修 首度移師鄭成功文物館

台南孔廟有「全台首學」之稱，除保有清康熙之後八面清朝歷代皇帝御匾外，還有蔣介石、嚴家淦到蔡英文等七面總統贈匾，八面清代御匾長年高掛在大成殿上，民眾只能隔著一、兩層樓高的距離，抬頭遠望，今年因孔廟整修，八面御匾首度移師鄭成功文物館，配合調查研究，自二十九日起展出一年，民眾可以近距離欣賞御匾上的書法、皇帝印璽等匾額藝術之美。

八面御匾分別為康熙的「萬世師表」、雍正的「生民未有」、乾隆的「與天地參」、嘉慶的「聖集大成」、道光的「聖協時中」、咸豐的「德齊幬載」、同治的「聖神天縱」及光緒的「斯文在茲」。其中「萬世師表」長約四．七八公尺，立起則有一．七三公尺高，年代最早、體積也最大，為清康熙廿三年（西元一六八四年）時，康熙皇帝於中國山東曲阜孔廟祭祀時所寫，御匾頒予各地孔子廟，原稿由國立故宮博物院典藏。

日治時期 宣統皇帝御匾未能來台

清康熙開啟歷代皇帝頒予孔廟御匾，為何台南孔廟卻唯獨不見宣統皇帝的御匾「中和位育」？主要原因是甲午戰爭後，台灣改由日本統治，因此清帝御匾未能來台。

至於總統贈匾部分，嚴家淦的贈匾也是「萬世師表」，陳水扁的贈匾上則寫著「中和位育」。

市定一般古物 文化局擬申列國寶

文化局表示，台南孔廟是台灣兼具有形與無形文化資產最重要的保存場域之一，孔廟本身早在一九八三年就已指定為國定古蹟，每年春、秋二季的祭孔釋奠則在二○一一年獲指定為市定民俗，而此次展出的八面清代御匾，則在二○一三年被指定為市定一般古物，文化局也有意進一步向文化部申列為國寶。