〈南部〉C-Bike虧損 高市府：公共服務優先

2018-09-26

〔記者王榮祥／高雄報導〕審計部點名高雄市公共腳踏車（C-Bike）使用人次遞增、虧損卻不斷擴大，六年前虧損兩千一百多萬元，去年虧損增至三千六百多萬元，分析原因為廣告效益差、部分租賃站使用率低等，建議改善營運效能。對此環保局強調，C-Bike公共服務性質重於營利，但會針對審計部報告積極檢討。

至去年累計虧損3600多萬

環保局指出，廣告部分將評估委外操作，並檢視租賃站地點做必要調整，還會強化與高雄捷運、輕軌、台鐵通勤站等聯結，另也考慮與建商合作，由建商捐贈、在建案附近設租賃站，吸引更多民眾使用。

審計部促提升營運效能

審計部高雄市審計處在高市地方總決算審核報告中指出，二○一三至二○一七年，高市公共腳踏車租賃站由一二○處增加到二九七處，使用人次由二二五萬增加到四五二萬。

其中，營運收入由六一九萬元增加至一○二八萬元，主要是使用租金（前卅分鐘免費）與廣告。

支出部分由二七五○萬元擴增至四一八九萬元，包括站體與車輛維修、調撥人力與機具、行政人員、廿四小時客服等；虧損則從二一三一萬元增加至三六六一萬元。

審計部認為，公共腳踏車租賃站大幅增加，使用人次也逐年遞增，已發揮大眾運輸系統最後一哩接駁功能，但租賃方式較侷限、車輛調撥妥善率欠佳、廣告物招商效果差、部分租賃站使用率低等因素，導致整體虧損逐年擴大，營運效能亟待提升。

市府擬廣告委外 調整租賃站

高雄市公共腳踏車C-Bike於二○○九年三月一日正式啟用，為全國第一個「都會網絡型」公共腳踏車租賃系統，初期五十個租賃站，是第一個大規模建置計畫，廿四小時全天候服務。