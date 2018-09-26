〈南部〉治水兼運動 高市擬設複合式滯洪池

2018-09-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來氣候異常，滯洪池發揮功能，鳳山區文德里、三民區本揚里爭取文中小一預定地，結合運動中心、圖書館，興建多功能滯洪池，預估蓄水量可達十萬噸，進一步改善鳳山、鳥松、三民交界處積淹水，有望成為高市首座運動中心兼滯洪池公園。

學校預定地 市府局處將會勘

市府教育局表示，文中小一預定地占地二．四公頃，原本委外經營高爾夫球場，不料業者去年七月提前解約，市府今年二度公告招租流標，可配合地方需求；水利局長韓榮華說，近期將邀集教育局等單位會勘，評估可行性。

今年八月廿三日強降雨，寶業里滯洪池發揮功能，三民區本揚里長蘇永樹表示，自從有了寶業里滯洪池，地方已多年不曾淹水，這次豪雨雨停水就退，只要再蓋一座滯洪池，地方就不用擔心淹水了。

改善鳳山等三區交界處水患

鳳山區文德里長謝智華說，文中小一預定地在鳳山、鳥松、三民交界處，周邊有十萬人口且持續成長，只興建滯洪池很可惜，多功能滯洪池是世界潮流，而地方缺乏運動中心、圖書館，市府應整體考量。

市議員邱俊憲指出，全球氣候異常，市府建設應納入微滯洪概念，包括透水磚等積少成多，學校預定地規劃滯洪池總比閒置好，朝向運動中心、老人與小孩日托中心等，常態性服務貼近民眾生活，更發揮土地最大利用價值。