〈南部〉菸灰菸蒂不落地 台東19單位響應

2018-09-26

〔記者王秀亭／台東報導〕響應世界清潔日，台東縣環境保護局推動菸灰菸蒂不落地，全縣有十九個單位認養飯店、鄰里周邊的二十一個地區，昨天共同宣示，要讓認養地區的地面沒有菸灰菸蒂，並進一步勸導周邊親友，不亂彈菸灰、亂丟菸蒂，共同營造優質環境。

據衛生福利部國民健康署資料統計，台東縣吸菸人口約三﹒四萬人，平均每人每天抽十七支菸，等於一年全縣可產生二﹒一億支菸蒂，等於三十五﹒七噸的垃圾量，而其中有四千兩百一十九萬支菸蒂被隨意丟棄。

台東縣環保局長謝清泉表示，多數民眾知道被隨意丟棄的吸管危害海洋生態，其實被隨意丟棄的菸蒂量是吸管的四至五倍，而一支菸蒂至少十五年才能分解，不僅製造環境髒亂，提高縣府清理及處置成本，菸蒂殘留物更含有毒性極難分解的化學物質、重金屬，排入海洋會對海中生物造成致命威脅，甚至造成食物鏈的危害。

縣環保局利用世界清潔日號召縣內飯店、社區、村里及廟宇，響應菸灰菸蒂不落地活動，獲得包括隨意丟棄菸蒂的熱區台東火車站；富岡、豐田、利嘉社區發展協會、忠合宮、福安宮及桂田喜來登酒店共十九個單位，認養二十一個地區。

十九個單位不僅一起宣示響應，還將近幾日在認養地區收集而來的菸蒂集結在活動會場，幾十大袋及桶子的菸蒂產生的異味，讓人聞之遠避，環保局也以象徵台東獨特漁產「旗魚」，及菸蒂食物鏈危害的主題意象裝置藝術，作為活動的揭幕意象，表達菸灰菸蒂毒害自然環境、生物與人類。