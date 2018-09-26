〈南部〉東市元宵遶境 議員促縣府編預算

2018-09-26

〔記者張存薇／台東報導〕台東市元宵祈福遶境是在地特色文化活動之一，引進不少觀光人潮，但也因為曾發生遊行隊伍脫序、噪音及空氣污染等問題遭反彈，議員陳志峰指出，宮廟擔心這傳承七十年的活動無人接辦，縣府更剛該有氣魄支持，並編列經費，年底就要換新縣長，希望五位縣長參選人都能明確表態是否支持。

目前需提案爭取經費

陳志峰說，元宵祈福繞境是宗教民俗活動，也是重要的文化活動，因為與東寒單結合而揚名國際，但輔導宗教活動的民政處宗教禮俗科卻不編列補助經費，只能向交通及觀光旅遊處「提案」要經費。

交觀處長江慧卿坦承，為補助全縣十六鄉鎮市觀光活動，共爭取花東永續發展基金編列七百萬元補助經費，因為有限，必須由公所提案、委員審查後再確定補助款，以元宵遶境為例，今年補助約六十萬元，台東市公所包括元宵遶境及馬卡巴嗨系列活動整體補助一百萬元，而關山鎮整年系列活動約九十萬元。

陳志峰不滿地說，台東市是台東縣首善之區，重大節慶活動才補助六十萬元，但主管機關民政處卻不編列預算，縣府應該有氣魄，也要有心支持所有的宗教活動，各宮廟都在看，到底哪位縣長參選人支持元宵遶境。

盼70年的傳統不中斷

陳志峰強調，為了降低對民眾生活作息影響，可以調整元宵遶境活動內容，但絕對不能讓七十年的傳統中斷。