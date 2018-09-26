〈南部〉91年歷史新化衛所 爭列歷史建築

2018-09-26

〔記者吳俊鋒／新化報導〕啟用於日治時期的新化區衛生所，完工迄今已九十一年了，雖然曾經整修過，但仍維持當時的洋式屋架樣貌，地方認為值得保留，向市政府提案，爭取列入歷史建築。

文資處專案小組 昨天現勘

市政府文資處的專案小組昨天已完成現勘，將彙整專家學者的評估意見，並聽取更詳細的提案報告後，再進行下一步的審議程序。

衛所內保存老針具消毒鍋

目前該衛生所仍保存了傳統的候診木椅，以及戰後初期使用的針具消毒鍋，門口還有兩株俗稱「查某李仔」的人心果老樹等，都是年長居民重要的回憶。

對於申列歷史建築，不少地方文化、社造界人士都很贊同，昨天也專程到場聲援，協助推動歷史建築的申列。

在地的文史工作者康文榮表示，該衛生所建於一九二七年，前身為日治時期的新化回生院，由當時台南州廳設置，專供鄰近地區傳染病發生時收容患者之用，又稱隔離病舍。

戰後，原回生院轉型為新化的衛生所，康文榮說，這棟建築採類辰野式紅磚白石紋帶風格，近似Ｔ字型，門口突出雨遮以裝飾牛腿支撐，內部以矩形與半圓形的牆洞進行空間區隔，格局目前仍完整保留。

康文榮指出，一九九七年衛生所曾因空間不敷使用，進行擴建工程，外觀仿照原白石紋帶風格向左右延伸，而本來的建築也僅屋瓦，還有木作窗戶被更換，並未有太大變動。他強調，衛生所是僅次於武德殿，在新化排名第二久遠的官方建築，仍保留一些診療紀錄與文獻，但市政府歷史街區的規劃卻未將之納入，相當可惜。