〈南部〉增強運河觀光 黃偉哲允保留魚市場

2018-09-26

〔記者邱灝唐、吳俊鋒／台南報導〕台南運河遊船從去年底啟航，至今仍有水質、橋面過低等問題待解決，民進黨籍台南市長參選人黃偉哲昨日提出相關改善政策，並承諾原地保留魚市場，宣示要讓台南運河像日本的小樽運河一樣美麗。不過，這項政策也引來其他參選人褒貶不一的反應。

運河珍珠 提活化古蹟、改建過低橋面

黃偉哲提出活化古蹟、提高橋面，以及改善水質等措施增強運河觀光，不僅承諾保留舊魚市場，未來更以此連結安億橋旁的遊艇碼頭，並配合航段間的台南避病院、原台南運河海關等歷史建築，展現運河的百年風華；黃表示，這項「運河珍珠」計畫還得解決些許問題，例如偶爾傳出的異味和部分橋面過低，未來會定期清除底層淤泥、設置污水下水道系統，以及逐一改建過低橋面，而其中最為關鍵的臨安橋，改建經費約三億兩千萬，他也會向中央極力爭取，打通台南運河最重要的一哩路。

高思博陣營︰不應將市政當作政見

對於此計畫，國民黨參選人高思博辦公室表示，南市府早已著手進行水質改善、運河遊船各項規劃，參選人不應將市府的施政當作自身政見。

蘇煥智︰降低遊船票價 增加誘因

無黨籍參選人蘇煥智認為，墊高橋面並非最好的做法，而是該採取懸吊式工法才有可能拉高，並且遊船票價也該降低，增加遊客誘因。

許忠信︰應要成套規劃 創造商機

無黨籍參選人許忠信指出，運河觀光不能僅單點考量而要成套規劃，應該結合安平港、四草、鯤鯓海岸，以及七股潟湖等地，才可為地方創造更大的商機。

林義豐︰改變航程 將遊客帶到南區

無黨籍參選人林義豐指出，若是能將航程改成安平到灣裡更好，畢竟運河不夠寬廣，發展程度有限，將遊客帶到南區便可有充足腹地，發展海上海鮮屋和他所提出的「午後夜市」。

陳永和︰先天條件不良 別強推遊船

無黨籍參選人陳永和則說，台南運河先天條件不良，在水質和橋面過低等問題未改善前，僅為觀光噱頭而強硬推動遊船，只會給人留下壞印象。