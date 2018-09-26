〈南部〉助弱勢童 源瑞小學堂徵伴讀志工

2018-09-26

〔記者王秀亭／台東報導〕為助鹿野鄉大原地區弱勢學童課後學習，鹿野地區居民、志工成立瑞源小學堂，迄今邁入第五年，已有從小學堂「畢業」的國高中生，利用課餘，當起課輔小志工，瑞源小學堂校長徐坤民表示，社區人力有限，雖已開學，小學堂仍需伴讀志工老師，讓學生的學業獲得適當的指導。

能指導完成當日課業

大原地區家庭多以務農及打零工維生，許多家長一早出門，直到晚上才回家，其中包括單親、外籍配偶及隔代教養家庭，鹿野文化生活圈考量家長難以兼顧工作及孩子學業，集結在地居民、志工，在瑞源村民、鹿野文化生活圈義工邱蓮蕉義務提供的房舍，成立瑞源小學堂。

小學堂校長徐坤民說，經過五年運作，鄉內不少民眾義務擔任老師，犧牲下班時間指導小朋友功課，甚至安排多元才藝課程，讓小朋友有不同的學習經驗，假日則到二六二六市集義賣，所得回饋小學堂營運使用。

隨著小朋友長大，「第一屆」學生已是高中生，不少國高中的「學長姊」懂得回饋，不僅暑假當起小志工，舉辦數球營，開學了，擔任起課輔小志工，幫忙「學弟妹」溫習功課。

目前僅一位伴讀老師

徐坤民表示，每周一至五上課的小學堂，每天分為兩階段，第一階段是由課輔小志工及伴讀老師協助學生完成當日課業，第二階段安排各式才藝課程，開學已近一個月，第一階段的只有一位伴讀老師指導近二十名的學生課業，「最好的狀況應是一對一或一對二」，雖有課輔小志工協助，仍需更多伴讀老師加入。