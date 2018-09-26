〈台北都會〉網友亂爆與王世堅脫衣喝湯 簡舒培要告

2018-09-26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲上任以來「網路義勇軍」興起，不少與台北市議員互槓、甚至挨告。今年九月，民進黨議員簡舒培質詢第一果菜批發市場改建案之後，有網友假冒民進黨議員梁文傑的頭像，在YouTube新聞連結上留言︰「看見（民進黨議員）簡舒培和王世堅在偏僻轉彎處停靠一小時，車子一直晃沒停過…原來兩人脫光衣服在車裡喝雞湯」；簡將對該網友提告妨害名譽，這也是本屆議會第四起議員告網友案。

本屆議會第4起議員告網友案

二○一六年三月發生本屆議會第一起議員告網友案，議員依法定職權審查市府預算與監督政策卻遭網友攻擊，有網友於PTT（批踢踢）指「夢到涉貪」，影射三位議員國民黨鍾小平、民進黨許淑華、新黨陳彥伯，「跟特定產業有關的」、「不乾淨黑黑議員」，三人的助理比對PTT某租屋文章手機號碼，查出發文帳號是台北市都更處黃姓女職員所有，並對黃女提加重誹謗罪，台北地檢署發現實際發文者是黃女的弟弟，黃男被判拘役五十九天、得易科罰金定讞。

隨著柯文哲被民進黨分手，柯粉也於網路上屢質疑民進黨議員平時問政內容。有網友製作YouTube影片將王世堅大頭剪貼在動物、大胖子上，文字寫「平常沒事愛數錢、又矮又胖又自慰」；還有一支影片將王的發言移花接木，剪接成王羞辱民進黨市長參選人姚文智。王直指，是柯網軍所為，並提誹謗、公然侮辱告訴，全案訴訟中。

第三起議員告網友案在今年八月，YouTube頻道「打臉名嘴」製作「打臉政客第一集」，秀出柯文哲施政報告某刻，議場僅有六位議員，點名民進黨議員梁文傑與顏若芳同時間在政論節目錄影、領通告費，並質疑「詐領公款（出席費）？」顏指，議長吳碧珠曾說「未規定議員在市長報告時須待在議場」，只要質詢時間在場就好；並提出誹謗、意圖使人不當選之訴，仍在訴訟中。

質詢市場改建案後 遭網友攻擊

民進黨議員簡舒培在市政總質詢質疑第一果菜批發市場改建案後即遭網友莫名攻擊，於今年九月九日豪大雨侵襲北台灣時，有網友假冒梁文傑的姓名、大頭照，在YouTube一條風災新聞留言，指「我今天早上看見簡舒培和王世堅在一個偏僻的轉彎處停靠了一個多小時，車一直晃一直晃，從來沒停過，後來我好奇過去看看，原來是兩個人脫光衣服在車裡喝雞湯。」有網友提醒小心被告，豈料，該假帳號還回說去告吧！

雖然該網友已刪文，但簡舒培已提告妨害名譽，她表示，假借他人名義胡亂栽贓，當然要付出代價！網友講話是要負責的。