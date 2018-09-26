〈台北都會〉國慶帳篷「白綠合作」？ 丁爆改「白紅」

2018-09-26

〔記者鍾泓良、李欣芳／台北報導〕年底選舉將至，民進黨雖已自提姚文智參戰北市，但外界對於台北市長柯文哲與民進黨政府是否有合作各自解讀。距離國慶大典剩兩週，國民黨台北市長參選人丁守中昨爆料，有總統府內部人員跟他說，原本國慶大典帳篷已到位，配色是白色跟綠色，但被內部人士質疑太過明顯透露「白綠合作」，因此改為「紅色」跟「白色」。但國慶籌備會秘書長陳宗彥昨受訪說，帳篷顏色只是廠商錯置，表示過度揣測、想太多。

籌備會秘書長：廠商錯置

對此，總統府人士則表示，台北市長參選人應該以市政以及政策願景爭取市民的支持。這種把廠商施工錯誤當作是不實內容來爆料的行為，「實在不是首都市長的格局」。

陳宗彥說，出現白綠配色是因廠商誤植，籌備會在發現後已要求廠商更改，今年國慶活動搭設帳篷仍依慣例使用紅色，展現喜慶氣氛，主視覺是紅色，自始至終就沒有白、綠相搭的設計。

展現喜慶 依慣例使用紅色

對於丁守中在「藍大於綠」的台北市與柯選情陷入膠著，丁守中說，國民黨在這次選舉沒資源，而柯文哲挾著現任優勢鋪天蓋地宣傳，但他相信人民心中自有一把尺。

他也說，北市藍綠板塊在部分媒體操作下導致中間選民厭惡藍綠鬥爭，但強調自己過去就是關注政策、民生的立委，今後也會跳脫意識形態推動有利民眾的政策。