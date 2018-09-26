〈台北都會〉簽柯認同卡 李錫錕：以後會後悔

2018-09-26

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市長參選人李錫錕雖歷經兩次競選辦公室人員出走，但昨天受訪時左批台北市長柯文哲推的柯Ｐ認同卡，還指議員參選人簽了「以後可能會很後悔」；李還右踩民進黨，透露他已搶下總統蔡英文二○一六年勝選的北平東路競選總部，預計十月十日國慶日開幕，李笑說，耳聞民進黨參選人姚文智也想租該競總，但慢了他一步。

搶下蔡英文2016勝選競選總部

李錫錕表示，租到蔡英文競總是湊巧，因他在北平東路已先租了競選辦公室，剛好又有學生在附近開公司，於是介紹該空間出租於日前簽約。

至於十月十日規劃？李錫錕表示，政治人物參加升旗典禮太假仙，競總活動找政治人物大頭，也大可不必，當天活動請拭目以待。但未來競選總部不是Crazy Friday（瘋狂星期五），而是Crazy everyday（每天瘋狂）！要變成讓市民進行討論的平台，也讓年輕人辦活動。

另一方面，李錫錕昨與無黨議員參選人張凱鈞討論市政；雖然兩人曾是師生關係，尷尬的是，張上個月才搶頭香簽柯Ｐ認同卡，競選旗幟還印上柯文哲「改變成真、持續發生」口號。李當場告誡張，一定要繼續堅持無黨無派參選，如果要跟柯掛鉤「要非常小心」，以後可能會很後悔。但張回應，很欣賞柯說真話，說「兩岸一家親」更是愛台灣表現。

對於重陽敬老禮金，兩人更是意見相左。李錫錕認為，一定要發放，因為錢省下一點點，但最後花的、貪的更多。但張凱鈞反駁，北市現在只要花七億，但未來老年化可能要花到近百億來負擔這一次性的補助。

李錫錕認為，要發放重陽敬老金首先要創造金源，推動夜間經濟，甚至將大巨蛋改成室內植物園也可賺錢。但張凱鈞認為，未來若賺不到錢就沒辦法負擔這筆補助；許多政策，他都支持柯文哲，也認為柯是在藍綠惡鬥中唯一可超脫的政治強人。李再反駁，無黨籍參政就可以超越藍綠，「但柯文哲沒有辦法」。