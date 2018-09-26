〈台北都會〉新莊變更殯葬專區案 市府撤回

2018-09-26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府規劃在新莊增建第二生命紀念館，原第一公墓遷葬，變更為殯葬設施專用區，引發地方強烈反彈。市長朱立倫昨天宣布，已撤回都市計畫變更案，避免造成誤會，後續將考量地方需求整體規劃。

新北市議會昨天進行市政總質詢，市議員鍾宏仁指出，新北市公、私立納骨塔共四十二座，總容量近一九○萬餘個，目前使用率約二十二．一％，若以每年需求兩萬五千個塔位計算，現有存量可使用六十年以上，無興建納骨塔的迫切性，地方擔心變更殯葬專用區後，火化場、殯儀館隨之而來，人心惶惶。

市府：生命紀念館蓋不蓋 再議

朱立倫表示，為避免誤會及爭議，都市計畫變更案已撤回，將交由民政局著手辦理遷葬事宜，是否設置生命紀念館，會以當地需求整體考量。

新莊第一公墓 明年初辦理遷葬

民政局長江俊霆強調，市府絕對沒有規劃興建火化場及殯儀館，新莊第一公墓估計有五、六千門墳墓，預計明年初辦理遷葬，遷葬後要改建特色公園或第二生命紀念館，將與地方溝通取得共識。

市政宣傳短片 民進黨團批浮誇

另外，市政推出短片「新北新故鄉 改變看得見」，宣傳三環三線、國民運動中心、公共托育中心、社會住宅等政績，市府用最少預算、最快速度做最多事情，遭民進黨團質疑內容虛假浮誇，八年政績淪為「謊騙看得見」。

對於國民黨新北市長參選人侯友宜的「長相安全說」，朱立倫緩頰表示，每個人說話的幽默方式不同，他沒有評論。