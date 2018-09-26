〈台北都會〉特殊教學 他們獲「大愛菁師獎」肯定

2018-09-26

〔記者葉冠妤、俞肇福／新北、基隆報導〕新北市後埔國小老師陳俊利推廣閱讀與寫作，帶著學生走訪社區，拿著相機與紙筆觀察社會問題，並利用家庭訪視機會，向家長推廣閱讀，把書香味帶入學生的家。基隆市信義國小附幼老師林紫璇，因家有亞斯伯格症的孩子，她對班上不同需求的幼童多了理解與包容，量身設計不同教學方法，他們的特殊教學獲得「大愛菁師獎」肯定，明天（廿七日）在台北國賓飯店頒獎表揚。

新北基隆 共9人獲獎

今年新北市獲選「大愛菁師獎」的有北大高中羅先福、烏來國中莊永隆、明志國中范梅英、後埔國小陳俊利、碧華國小林汶森、重慶國中附幼陳淑華；基隆市有信義國小附幼林紫璇、信義國小鄭稚草、復興國小附幼邱雅琳。

莊永隆 帶原生挑戰山林

烏來國中老師莊永隆，因睡過頭被分發到烏來國中任教，莊永隆坦言剛開始很想趕快離開，沒想到一待卻待了廿一年。身為漢人的他，因見證泰雅族的孩子漸漸失去拜訪山林的探險精神，不再溯溪捕魚、攀爬幽谷，讓他興起了使命感，想陪伴原住民孩子找回生命的ＤＮＡ。

三年多前，莊永隆開始帶領烏來國中全校學生登小百岳、郊山步道，今年七月更帶著八名學生挑戰雪山，他說雪山是當年泰雅族遷徙的路徑，走一遭祖先來時路，讓孩子尋根，而他也意識到，教育是他的志業，不只是一份職業。

羅先福 教學生自主服務

北大高中老師羅先福，教美術十九年，一到北大高中就擔任學務主任，在創校不到五年的北大高中推動品格教育，羅先福表示「好品格創造美好人生」，他設計藝術與服務專題課程，帶領學生自主參與社會服務，學校缺乏室內活動場地，就推廣校園處處是舞台的觀念，讓學生在校園一隅找機會表演、練習，藝術美感融入日常生活。

羅先福說，北大高中的學生，即使是升大學的暑假，仍志願帶著學弟妹到桃園、彰化等地為弱勢學童舉辦夏令營，徹底展現自發、互助與共好的精神。

鄭稚草 助弱勢孩童翻身

從事教育三十一年的鄭稚草，幼年家境困頓，深知教育是弱勢孩童翻身的唯一機會，不論是在山地小學任教，或是在基隆服務，她總是一心懸念弱勢孩童；她自掏腰包或是找外界資源照顧弱勢孩童，就是希望學生不因弱勢無法學習。

邱雅琳 為幼兒爭取資源

邱雅琳面對幼兒園內不同發展需求的孩子，除了為孩子爭取資源介入協助外，也與老師們將孩子的需求融入班級課程；邱雅琳的付出，除了獲得大愛菁師獎外，日前也獲得全國SUPER教師獎肯定。