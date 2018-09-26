〈台北都會〉第二果菜市場停車場 議員要求收回

2018-09-26

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市市場處昨於台北市議會財政建設委員會報告預算，當審議到市場處租金收入時，議員頻問台北農產運銷公司經營停車場狀況，市場處回應，第一和第二果菜批發市場停車場一年淨利約七千萬元，每年繳回兩千九百萬使用費；會中議員接連獻計，認為市府應把停車場經營當作武器，迫使北農總經理吳音寧就範，最後雖通過預算，但也附帶決議要求市府在今年第二果菜批發市場附屬停車場合約到期時收回或調高使用費率。

合約到期收回或調高使用費率

對此，北農總經理吳音寧表示，北農接受市府委託經營停車場，每年都有繳交使用費，除了供公司需求外，也讓市民享有較低的停車租金。她說，一個政府思考公共政策應該站在市民福祉，而不是基於一個總經理是否有到議會備詢。

吳音寧：政策應站在市民福祉

民國黨台北市議員徐世勳說，若北市府收回自己管理，北農是否會賠錢時。市場處長許玄謀說明，北農主要是收取販售蔬菜的手續費，而停車場屬於最主要的他項收入。

當議員追問停車場淨利是多少，市場處粗估，停車場淨利應為七千萬元，而每年都會給市府兩千九百萬元使用費，等於每年北農公司會有四千一百萬元停車場淨收入。徐世勳說，雖然市府跟北農還是要和氣相處，但若把北農每年停車場收益轉投資，北市府搞不好股權已佔北農七十、九十％。

產發局長林崇傑緩頰，北農預估退休準備金有三．五億元短缺，因此之前議員質詢後，指要在十一月廿八日北農董事會報告退休準備金事項，並預估要用停車場收入優先補足退休準備金。但國民黨台北市議員陳義洲反彈，市府只佔廿二％的股權，卻要分攤全部退休準備金，應由所有股東按股權分擔。