〈台北都會〉淹水50公分救助標準 林右昌：可再討論

2018-09-26

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市九月八日急降雨，新西街、復興路等二十多處積淹水，市議員認為不能完全歸咎於天災，要求市府全面檢討排水系統，並比照南部放寬救助標準，淹水未達五十公分、泡水車都給予補助。不過市長林右昌說，基隆災害救助金額是全國最高，五十公分標準是否合理，將向中央反映，可以再討論。

基隆市九月八、九日兩天下了近四百毫米強降雨，新西街、復興路等地出現水瀑、湧泉等奇觀，還有的地方兩天淹五次；潭美颱風又逼近，市議會昨檢討水患，要求市府全面檢討易淹水排水系統，還要放寬淹水救助標準。

議員要求 比照南部放寬補助

市議員張芳麗、莊榮欽、張耿輝、鄭林清良、藍敏煌等人表示，南部淹水未達五十公分高，都可以補助，還有泡水車汽車補助兩萬元、機車補助二千元，基隆的補助要達五十公分才補助，形同一國兩制，要求市府比照南部放寬救助標準。

此外，市議員林明智、秦鉦、張耿輝等人認為，基隆不少老舊排水溝只有五年防洪頻率，無法宣洩瞬間大雨，要求市府檢討規劃排水系統，提高到十年、二十年防洪頻率，爭取前瞻計畫水環境預算。

市長：基隆救助已達上限

市長林右昌說，沒有一國兩制的問題，基隆市災害救助核發標準，淹水五十公分到一百公分補助一萬元，一百公分以上兩萬元，是中央救助標準的上限，有些縣市淹水五十公分以上只補助五千元。今年八二三台南、高雄淹水多日未退，外界紛紛捐款，以捐款來補助泡水車及淹水五十公分以下的災戶，至於五十公分的標準是否合理，將向中央反映，還有討論空間。

工務處長張元良表示，市府已開始測量調查全市排水溝，將重新檢討雨水下水道，打通瓶頸，並加強自救防災觀念。