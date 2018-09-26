〈北部〉29白貨櫃疊成店 連鎖咖啡全台首間

2018-09-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣星巴克在花蓮打造全台首間「貨櫃屋」門市，預計今早對外正式營運，以白色貨櫃屋堆疊、外觀乍看像巨型樂高積木的星巴克，層層疊疊風格十分醒目，未開幕就已造成轟動，成為花蓮打卡新景點，吸引許多民眾朝聖。

日籍建築師設計 象徵循環再生

台灣星巴克洄瀾門市，是花蓮第一間車道型門市，除提供民眾快速便利享用咖啡，八十九坪的室內空間，還設置八十六個座位，讓消費者能在一、二樓享用咖啡，其中一處室內迴廊，更會不定期進駐小型展演，營造咖啡廳多樣化的藝文氣息。

今早開幕的台灣星巴克首間貨櫃屋門市，是由日籍建築師隈研吾巧手打造，以廿九座白色貨櫃屋交錯堆疊成樹枝型態，強調循環再生並在洄瀾灣重現新生命，這批貨櫃共走過九條航程，經歷廿三國、四十三個城市港口，代表的是一趟咖啡旅程，終點停泊在台灣洄瀾灣。

今日開放 民眾大呼怎麼拍都美

純白色的貨櫃屋造型，時尚感十足，搭配色彩豐富的台開新天堂樂園商城及背後的藍天白雲，吸引許多民眾在未開幕前搶先拍照，大呼「怎麼拍都美！」今上午十時正式對外開放後，顧客就能走進貨櫃內，在大面落地窗前一覽遼闊的戶外空間，相當具有透視感。

坐落在星巴克洄瀾門市後方的台開新天堂樂園，今年也與威秀影城簽約，年底將進駐東台灣，帶給花東民眾最頂級的感官視聽享受。台開集團董事長邱復生說，花蓮「新天堂樂園」目前與連鎖影院龍頭威秀影城合作經營，未來威秀影城將設在新天堂樂園三樓、四樓，共有六個廳，預計年底啟用，並引進IMAX巨幕影廳，提供民眾世界級超高畫質頂級音效的視聽覺多重享受。