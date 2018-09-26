〈北部〉宜蘭國際綠色影展28日登場 27佳作免費看

2018-09-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「宜蘭國際綠色影展」本月廿八日至十月七日登場，本屆以「住海邊」為主題，影展十天內，挑選廿七部國內外電影、紀錄片，其中九部首次在台灣播映，免費開放進場觀賞，縣府盼用影像、聲音，喚起觀眾的環保意識。

開幕片崔永徽「只有大海知道」

綠色影展規劃「住海邊」、「台灣觀點」、「國際視野」、「生態危機」、「小綠芽樂園」、「焦點導演」等六大單元，開幕片是台籍導演崔永徽首部劇情長片「只有大海知道」。

崔永徽是台北人，用六年時間籌拍這部長片，片中描述蘭嶼一名思念父親的達悟族男孩，透過勤練舞藝、登台演出，找尋見到父親的方法。

崔永徽說，她曾去過蘭嶼旅遊，愛上當地的人文、風景，才著手籌拍該部長片，運用影像反映當地的文化現況，凸顯原住民生存等議題。

閉幕片「浪費食物的故事」

「宜蘭國際綠色影展」進入第十屆，今年選入國內外廿七部劇情、紀錄長片。選片人林承翰說，影展開幕片是「只有大海知道」，閉幕影片「浪費食物的故事」由已故名廚安東尼波登監製，記錄全球減少食物浪費的做法，探討廿一世紀的剩食難題。

林承翰說，「住海邊」寓意「管很多」之意，四面環海的台灣，面臨許環境議題，廿七部選片除了海洋議題，還包含剩食、文化，甚至選入日本特攝片「哥吉拉」，討論核災變事故。

3地點放映 10/22起下鄉巡迴展映

縣府表示，綠色影展為期十天，分別在羅東文化工場、羅東高中演藝廳、宜蘭人故事館等三處播映，有室外場、也有室內場，影展結束後，十月廿二日至十一月二日將下鄉巡迴展映，活動網址：https://www.ygiff2018.com/。