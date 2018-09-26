〈北部〉竹市虐童案 警方、社工駁處理消極

2018-09-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹虐童案發生後，生母友人在《爆料公社》上指警方和社工處理態度消極，昨天新竹市警方和社會處召開記者會，並提供時序表與當天處置照片為證，指出整起案件從獲報後到完成安置，都是在爆料和媒體揭露之前，並沒有所謂態度不一等狀況，而且警方與社工當時都是去救援受虐兒，希望各界能不要以訛傳訛。

新竹市警局第二分局長林崇志說，廿二日下午接獲報案後，文華派出所員警立即抵達現場，並進行簡單蒐證，將男童與哥哥帶到派出所保護安置，社工也在三點抵達陪同到台大醫院驗傷，與生母及姑婆討論出孩童安置方式，當天晚間九點已完成所有卷證，且都是在隔日凌晨爆料前完成，並沒有所謂消極、爆料前後態度不一問題。

新竹市社會處副處長魏幸雯說，由於媽媽表示收入不穩定，又考量自己沒辦法照顧三個孩子，當晚七點在爆料前，就在媽媽同意下，由媽媽與姑婆將兄弟倆先帶回安置。

六月生母去電詢問社工想探視孩子但遭到拒絕，當天通報主要是探視權的問題，沒說兒子遭虐待；且社工在七月四日前往探視，發現孩子沒有問題、都受到妥善照顧，也有照片為證。社會處針對男童爸爸跟同居人涉嫌虐童案會獨立提出告訴，並採取法律行動剝奪父親親權和監護權，後續也會協助生母取得監護權等處理。