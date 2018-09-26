〈北部〉徐耀昌陣營批「辯變騙」 徐定禎陣營嗆神明前立誓

2018-09-26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌競選總部昨天召開記者會，以「戳破老實人的騙術」為題，指控對手無黨籍縣長參選人徐定禎參選以來，只會「辯、變、騙」，徐耀昌總部發言人徐廷琮指出，對於外傳徐耀昌家人被指收受人事紅包，歡迎徐定禎拿出證據正式提告，若徐耀昌被起訴，會要求徐耀昌立即退選。

對此，徐定禎競選總部發言人李京勳反批，徐耀昌若想破除謠言，不妨和家人一同前往苗市玉清宮關聖帝君前立誓，他和家人在任內從未收受人事紅包，若是謠言，自會不攻自破。

徐耀昌總部也呼籲選民唾棄這種抹黑選舉文化，即日起成立捉鬼大隊，接受民眾檢舉，只要發現對手抹黑文宣，向檢調單位提起告訴，經地檢署偵查起訴，立即發檢舉獎金十萬元。

徐廷琮昨抨擊徐定禎傳聞是基督教徒，表面上是到關聖帝君前發誓，實際上卻在龍鳳宮媽祖廟前上香，是否擔心遭報應？這不但是欺騙上帝、神明、更是欺騙苗栗縣民。

徐定禎陣營回應，徐定禎對不同信仰皆抱持崇敬態度，單純向神明立誓，讓苗栗鄉親明白，徐定禎用人唯才、若當選絕不收受人事紅包的信念，何來欺騙上帝、神明與縣民之說？此外，徐定禎並未受洗，只是尊重妻子楊士儀信仰，所以假日會陪伴妻子到教會參加活動，僅此而已。

針對徐定禎提出使用砂石回饋金支應免費營養午餐，徐總部發言人林佛樹抨擊對手異想天開，因為苗縣府並無砂石回饋金，所謂河川疏濬回饋金，係指苗縣府對周邊鄉鎮，依一定比例回饋給鄉鎮公所作為相關設施維護，為專款專用，苗縣府只有疏濬後砂石販售款收入，不是每年都有龐大的進帳，根本無法支應每年四．八億元的免費營養午餐經費。

砂石回饋金支應免費營養午餐部分，李京勳也出面致歉，表示確實誤用科目名稱，日後會更加審慎，但徐定禎將編列河川疏濬回饋金作為免費營養午餐指定財源的理念不變。