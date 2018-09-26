〈北部〉林智堅施政報告 提5大力展政績

2018-09-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天在議會定期會施政報告中，提到五大力，以翻轉環境力、創新經濟力、有感社福力、厚植文教力、穩健施政力細數近四年的施政成果。針對近日竹市發生虐童事件，林智堅說，一定會全力保護及安置好孩子，讓孩子平安長大，未來也會針對制度面修法並強化公權力的執行。

翻轉環境力 活化閒置地 打造宜居城市

林智堅說，未來會持續向中央爭取經費，推動兒童探索館、兒童醫院、新竹市總圖書館、大車站計畫等建設，創造竹市最大的幸福。在翻轉環境力方面，已活化國有閒置土地二．三公頃，並進行麗池庭園改造、隆恩圳水質淨化、客雅溪環境營造、夜間城市光景及串聯城區步行空間，打造人本宜居友善城市。

創新經濟力 東門青創基地成觀光景點

在創新經濟力部分，已從產業發展、就業促進、交通建設、智慧城市著手；提供企業客製化服務的產業服務團，解決青年創業就業困難，給予資金設備補助與相關培訓，其中東門市場青創基地已是觀光客造訪重要景點。

有感社福力 親子、長者、身障福利升級

林智堅也推有感社福力，包括完成香山親子館、進行國中小學教室降溫計畫等，也推長者共餐食堂、免費健檢、高年級生俱樂部，在身障者生活重建部分引進導盲犬與手搖自行車服務，設立愛享冰箱、微型保險，讓身障福利升級。

文教力 逾30億推動新校園運動

在文教力部分，市府也投入超過卅億元推動新校園運動，新建兩所小學，改善廿二棟老舊校舍，在文化資產活化部分，施工中的將軍村圖書館園區和那魯灣文化園區都已進入尾聲，未來將持續推動各種藝術空間與藝文展覽的減壓生活。

穩健施政力 兒醫、總圖等建設

林智堅也以穩健施政力提到，這幾年已增加消防人力員額，增加消防據點、汰換兩千多支監視器；未來將繼續爭取中央補助，推動兒童探索館、兒童醫院、竹科X園區、國際展演中心和市立棒球場及竹市總圖書館等建設。