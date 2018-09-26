〈北部〉非營利幼兒園 苗栗縣府：兩年拚增62班

2018-09-26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍非營利幼兒園為縣內第三所非營利幼兒園，昨揭牌啟用，開設三班共九十個名額，由後龍國小提供教室場地，私立育達科技大學幼保系進駐辦學。但目前縣內公立幼兒園、非營利幼兒園招生比例偏低，苗栗縣長徐耀昌表示，已獲行政院教育部兩億元補助，兩年內將增設六十二個非營利幼兒園班級數，盼減輕縣內家長育兒負擔。

縣內第三所非營利幼兒園 昨揭牌啟用

苗栗縣二至五歲學齡前幼童近兩萬人，但全縣公立幼兒園及非營利幼兒園提供入學名額僅約三千五百人，若所有小朋友皆要爭取進入公幼及非營利幼兒園，中籤率僅約十七％，許多家長抱怨，公幼名額太少，私幼學費又昂貴難以負擔。

近2萬幼童 僅3500人進公托及非營利

根據苗縣府統計，頭份、竹南地區今年二至五歲學齡前幼童約八千五百餘人，每到六月眾家長搶破頭要將小孩送入公托，但中籤率低到五％，衍生「進公幼比考大學還難」的窘境，尤其頭份市公幼比例約四％，更是全台最低，讓許多家長頻頻叫苦。

頭份、竹南幼童進公托中籤率更低

苗縣內共有一百一十四間私立幼兒園，但每月學費動輒破萬，讓許多家長望之卻步。而由政府招標民營的非營利型幼兒園，學費由政府及家長共同負擔，每月學費約四千元，雖仍比公幼昂貴，卻也是家長列為優先選擇之一。

已獲教育部2億補助 可多收逾千幼童

苗縣府教育處表示，公共化教保苦於硬體資源不足，因此無法因應市場需求，目前配合教育部政策，已獲兩億元補助，積極成立非營利幼兒園，陸續於縣內多處學校增設教室，預計兩年內增六十二班，可多收逾千名幼童。

至於有私幼擔心屆時引發「搶生大戰」，教育處則強調，提升公幼比例之餘，也會與私幼業者協調做出區隔，使不同需求的家長皆能有所選擇。