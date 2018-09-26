〈北部〉《桃園》既成道路地主不放行 埋設水電管線卡關

2018-09-26

〔記者許倬勛／桃園報導〕既成道路糾紛多，中壢區龍昌路二二六巷內有四戶居民廿年來苦無自來水，因道路地主不同意開挖鋪管，多次協調無疾而終；桃園區永定二街也因難尋土地持有人，電纜地下化停擺兩年多，民生需求大打折扣。

民代指出，既成道路在桃園市至少有八、九萬條，引起的問題與糾紛千奇百怪，多是地主憂心權益受損，如埋設管線造成土地權益受損、土壤液化等，也有地主與鄰居相處不睦，不願成全。

有地主以「影響風水」拒配合

以中壢區龍昌路二二六巷內為例，有四戶居民，長年無自來水可用，生活用水都靠抽取地下水或買水飲用，地方爭取鋪設自來水管線廿多年，該巷道雖是既成道路，產權卻屬私人所有，地主以「影響風水」為由拒絕配合，最後經石門農田水利會同意租借鄰近的水利用地鋪設管線，用水問題終於解決。

市府推動「電纜地下化」也碰上地主問題，桃園區永定二街兩年前進行電纜地下化工程，台電公司希望能取得管線經過的土地持有人同意，否則不敢貿然動工，但因部分地主過世，子孫沒有繼承，工程停擺至今，得等到土地問題解決才有轉機。

有人建議 給付租金或徵地解決

郭姓市民認為，居民有民生需求可以諒解，但既然土地屬私有，基於「使用者付費」原則。他建議，開挖道路、埋設管線都會損害土地的完整性，給付租金或政府徵收的方法才是周延之道。

自來水公司及電力公司都表示，一般而言，施工前都會釐清路權，如管線經私人土地有爭議會先停工協調，待取得土地所有權人同意後再復工，若是經過既成巷道則由申請人切結，承諾自行負擔使用費及風險，通常的轉圜辦法是檢視爭議道路周邊的其他土地，評估繞道埋管、延管的可能。

市府工務局長黃治峯指出，桃園市電纜地下化比率為四十三％，預計明年可達四十六．七％，電纜地下化工程多在現有道路或公有土地施作，沿線如經私有地，則採取協調或依使用土地面積比例支付補償金，只有新闢道路會採用徵收方式。