〈北部〉《入監前縣長傅崐萁拒絕同婚》同志團體陳情 首獲花縣官員回應

2018-09-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕內政部去年七月開放戶政事務所辦理同性伴侶跨區註記，花蓮是全國四個未開放縣市之一，趁前縣長傅崐萁昨剛發監執行，主辦「花東彩虹嘉年華」的東台灣性別公民行動聯盟昨天下午到縣府遞交陳情書，由民政處長陳志強代表接受。陳志強說，針對人權團體的陳情會儘快辦理。

3訴求 要求開放同性伴侶註記等

前縣長傅崐萁曾在三年前萬人造勢場合宣稱「花蓮拒絕同志登記結婚」，昨傅崐萁雖入監服刑，但立委徐榛蔚參選縣長選情仍看好。東台灣性別公民行動聯盟在本週末舉辦「花東彩虹嘉年華」前夕，昨到花蓮縣府大門口陳情、高呼口號「同志伴侶要註記、性別平等需教育」。

主辦花東彩虹嘉年華的東台灣性別公民行動聯盟成員張哲源說，全台灣僅有四個縣市「不開放同性伴侶註記」，花蓮榜上有名。他說，同志團體共提出三項訴求，包括開放花蓮同性伴侶註記，回復基本人權；其二，落實校園性別平等教育，包括情感教育、性教育與同志教育等課程，以建立安全友善校園；第三，成立花蓮「同志健康中心」，設置友善性別空間與活動。

盼3個月內答覆 民政處長允儘快處理

花蓮縣府昨日首度有處長級官員回應同志團體的訴求，縣府民政處長陳志強到場收下陳情書。張哲源強調，同志團體長年遞送陳情書、表達爭取權益的訴求「從未得到回應」，希望能在「三個月內」有清楚答覆。

縣府民政處長陳志強說，行政程序有一定流程，新的縣長上任都有要求加快行政效率，將依照縣長指示儘快辦理，針對同性伴侶註記的提議會儘快處理、會有妥善的後續處置。

到場聲援的東華大學原住民族學院助理教授黃盈豪說，全台灣只剩四個縣市不能同性伴侶註記，既然花蓮是「幸福城市」，為何花蓮做不到此一「最低人權要求」？他說，作為社工，他支持情感教育進入校園。