〈北部〉遭爆亂花「二備金」556萬 林姿妙錄影回應：無不法

2018-09-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，被週刊報導，濫用鎮庫救命錢第二預備金五百五十六萬元，補助社團、宮廟、學校活動，其中超過兩成款項用在其他鄉鎮市。林姿妙昨天回應，一切依法行政。

週刊稱1年半來 逾111萬用在外鄉鎮

最新一期鏡週刊以「亂花救命錢」為題，報導林姿妙挨轟公帑綁樁，直指羅東鎮公所去年一月到今年五月，這一年半來濫用二備金五百五十六萬元，其中超過一百一十一萬元用在外鄉鎮，包括頭城鎮中元搶孤、壯圍鄉哈密瓜節、礁溪鄉協天廟慶典。

報導又指出，林姿妙鎮長任內，提供羅東鎮國中小學生免費營養午餐，但本月開學後，鎮公所通知各校，本學期營養午餐，鎮公所補助到十二月，明年一月營養午餐，待下個月鎮代會審議，再通知是否補助，預算若未通過，再由學校向學生收取費用。

林指第二預備金不等於災害準備金

週刊還點名林姿妙今年五月出席一項論壇，標榜十幾年來不曾出國，事實上，曾在二○一六年十一月率團到日本出席九州宮崎縣西都市交流活動。

羅東鎮公所先是由專員游美蘭出面回應，之後，林姿妙則透過錄影方式說明。她表示，救命錢指的是「災害準備金」，第二預備金不等於災害準備金，宜蘭縣政府及縣內各鄉鎮市公所第二預備金編列執行，依「預算法」規定辦理，通過審計室查核，並無不法。

至於羅東鎮公所補助鎮內學童營養午餐之事，鎮公所表示，明年預算已由社會課編列，若經鎮代會審議通過即可補助；林姿妙擔任鎮長近九年期間，僅在二○一六年十一月出訪日本，簽訂「西都市友好親善宣言」，全程含飛行時間不到二十七小時，除此之外，沒有其他出國行程。

鎮公所說，「預算法」第七十條規定得動用第二預備金之情形：原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時、原列計畫費用因增加業務量致增加經費時、因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。