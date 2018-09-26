〈北部〉竹北光明商圈 打造友善人行道

2018-09-26

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市光明一路美食商圈人行步道破損、狹窄又容易積水，市公所爭取中央補助，更新人行道鋪面並拓寬，期許營造友善步行空間、打造綠色生活廊道，預計在年底前完工，施工期間請用路人多留意安全。

竹北市公所表示，光明一路的人行道為一九九九年施作，由於年久失修，出現鋪面龜裂、路緣破損等問題，且因平均寬度只有二．四公尺，加上路燈、路樹、電信等設備箱體佔據空間，又有機車停放，多處路段輪椅族通行困難，長期為人詬病。

公所為此提出光明一路人行步道改善工程，通過前瞻基礎建設計畫審核，獲內政部營建署核定三千九百多萬元，含公所配合十八％經費；後因該路段寬頻已設置，減少共同管溝工項，實際發包工程款二千多萬元。

竹北市長何淦銘表示，施工範圍縣政二路到縣政九路之間的光明一路，兩側人行道合計一千一百廿一公尺，採透水工法施作硬底鋪面，從二．四公尺拓寬為三．五公尺，設置預鑄水泥緣石，清掃孔蓋板更新，新設造型路燈，並將修正現有樹穴，改為連續式植栽帶。

經與管線單位協調配合，改善後的人行道，路燈、路樹、電信等設備都會集中靠道路側，行人通道平均兩公尺寬。工務課表示，九月五日從光明一路南側開始施工，南側做完改作北側，工期一百二十個日曆天，爭取在年底前完工。未來市公所也將視人行道改善成效，持續爭取第二期工程，往光明一路兩邊擴大辦理。