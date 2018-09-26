〈北部〉苗縣課外社團活動要點 本學期實施

2018-09-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣以往針對課外社團活動無相關實施辦法，導致收費、退費、社團如何招生、校外師資如何進入校園、缺課、補課都無統一標準來規範，衍生爭議，甚至有家長向苗栗縣議員陳光軒陳情。陳光軒於縣議會提案後，苗栗縣政府於本月制定苗栗縣國民中小學發展社團活動實施要點，正式施行。

收退費、招生等無標準規範引爭議

苗栗縣政府教育處長徐永鴻指出，目前鼓勵學生多參與社團活動，找尋自己興趣以求適性發展，是目前教育趨勢，因陳光軒提案立意良好，教育處也發現之前無要點或辦法規範，希望制訂要點後能夠避免出現爭議或糾紛。

教育處：議員提案立意良好 遂訂法規

陳光軒指出，之前有數名家長向他反映相關問題，指出學生如何加入課外社團，以及社團能否進入學校招生，可能因不同學校有所差異。

另外，社團收費標準、能否退費等，都影響學生和家長權益甚鉅，苗縣府教育處應該設立統一標準，讓社團、家長、學生有規定可遵循，才不會造成弊端與爭議。而且若無規定或要點可依循，教育處也缺乏正當立足點去解決，反而如同調解委員會一般調解爭議，而非主管事務的公部門，角色也混亂。

苗栗縣國民中小學發展社團活動實施要點規定，收費由學生共同分擔，但事先需經家長同意，不得另立名目；若該社團已向公部門申請補助者，不足使用後才能收取。

此外，退費標準也依學生上課時程比例退還；社團講師需具備相關證照或學歷文件證明等。