〈北部〉竹縣明年總預算 「經濟發展」支出增最多

2018-09-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府明年度的歲入、歲出總預算均為兩百五十五億九二○一萬五千元，比今年沒有追加前的歲入、歲出總數增加廿四．五億左右。

歲入歲出均為255億9201萬5000元

歲出最多前三名為教科文、經濟發展及社會福利支出，分佔總預算的卅四．六一％、十七．三一％及十三．一七％。其中，經濟發展從今年支出第四高躍升為第二高，主因在於前瞻基礎建設需地方配合款投入。

教科文預算仍佔總預算最多

縣府表示，明年總預算增加的原因，除人事費因公務人員全面加薪三％、縣內新增設學校、以及警、消員額擴充而增加外，另一個原因，就是為了配合執行前瞻基礎建設，地方須相對支出配合款而拉高。

經濟發展從今年第四躍升為第二

縣府表示，迄今爭取前瞻共一三二件，總經費八十八億兩千多萬，已獲核定的有一一九件，總預算約七十四億三千多萬。雖說採分年、分期編列執行，但光明年需要的地方配合款就大約要廿億元，因為像是在竹北光明商圈施工中的人行道改善工程等，就是核定後已經啟動執行中的。

主因爭取前瞻 地方配合款增加

正因如此，明年在「經濟發展」支出科目上，金額比今年增加七十八．零四％，是歲出增加率最高的，歲出總經費則從今年的第四名明年躍升為第二名。

今年原是歲出第二多的社會福利，明年雖然被經濟發展擠到第三位，不過，也因為新增「零到兩歲兒童的育兒津貼及準公共化補助」項目，加上長照加碼等，預算增加率也有廿三．○八％，是明年縣府各部門預算增加率第二多的科目。

而新竹縣往年總是最花最多錢的教科文，明年度的總支出雖比今年稍微下滑近三個百分點，不過，仍穩坐「最花錢」的寶座。