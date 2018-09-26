〈北部〉北台灣媽祖文化節 桃園首度大會香

2018-09-26

〔記者陳昀／桃園報導〕已有十五年歷史的「北台灣媽祖文化節」開跑，今年首次由桃園值東，取名「天后相逢桃花源」，有別於以往純粹遶境，即日起登場舉辦系列活動，十月六日壓軸邀集卅多家宮廟的媽祖在市立體育場「大會香」，當晚還有大型演唱會，邀請謝金燕、玖壹壹、翁立友、曹雅雯等知名藝人演出。

慈護宮自即日起舉辦系列活動

北台灣媽祖文化節源自一九九四年，由台北市政府文化局、台灣省城隍廟及台北城區地方仕紳共同發起，迎接台北府城大天后宮媽祖神像回鑾，一九九六年擴大規模，爾後更跨縣市輪流舉辦，今年由近三百年歷史的桃園慈護宮與桃園市政府合作舉辦。

桃園慈護宮昨天在廟埕舉行起跑記者會，發表特別為這次活動製作的「桃園媽」主題曲MV。

有路跑、演唱會 盼更多人參與

桃園慈護宮總幹事陳金英表示，北台灣媽祖文化節往年多在雙北舉行，且為單純遶境，今年經慈護宮主委吳正宗提議舉辦路跑、演唱會等活動，希望透過多元化活動吸引不同信眾參與。

備好全套化妝台 迎接各地媽祖

陳金英說，今年參與的縣市有十一縣市，最南到雲林，包含松山慈祐宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等知名宮廟都會共襄盛舉，「桃園媽」將用最高科儀迎接來自全國各地的媽祖，已準備好全套化妝台為遠道而來的媽祖洗塵。

吳正宗表示，今天起陸續舉行北台灣媽祖回鑾台北城賜福儀典、迎接金面媽祖駐駕桃園護國宮、桃園慈護宮BOBI RUN路跑等活動；週六各宮廟媽祖神尊蒞駕桃園慈護宮後，有連串的誦經祈福、平安法會至十月五日。

重頭戲是十月六日的「北台灣媽祖大會香」，當日上午八點半從市府廣場啟程，到桃園慈護宮拜廟後開始遶境，將行經桃園景福宮、十五街庄土地公廟等，最終抵達市立田徑場，各宮廟特色陣頭、正統的水闕仙班等特色節目會陸續登場，下午三點舉辦「天后相逢大會香」，晚間七點舉辦「媽祖聖光、慈護萬芳」大型演唱會。