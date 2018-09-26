〈中部〉興大校園餐廳 變身28間異國美食

2018-09-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學將有卅八年歷史的老活動中心兼學生餐廳「圓廳」改建招商，新的「圓廳」廿五日正式啟用，變身為全台最狂的校園餐廳，除了有知名連鎖咖啡店、速食店進駐，更仿百貨美食街規模引進異國料理，多元選擇試營運迄今，每天湧進兩千人次用餐人潮，備受好評。

仿百貨美食街 引進多元料理

興大校長薛富盛指出，圓廳前身為學生活動中心，建物已有卅八年歷史，過去也是校內的學生餐廳，但僅有自助餐、麵食、中式餐廳三種選擇，去年推動改建招商，盼提供更好的服務。

興大與得標的公司仿百貨美食街的概念，引進多元料理，拜訪及試吃數百間店家，最終引進廿八間店家進駐。一樓是主題餐廳，引進SUBWAY、LOUISA COFFEE、85度C、麥味登等連鎖店家；另有包括自助餐及日、韓、泰、義等異國料理，提供多元且平價的餐飲讓學生選擇，還設有美髮與影印店。

拆圍牆 一樓開放融入社區

薛富盛指出，歷經一年大變身，全棟整修外，也拆掉校園圍牆，一樓開放融入社區，四月試營運至今，儼然成為師生與鄰近社區的休閒熱點。

校方估計試營運以來，每天均湧入兩千人次，甚至吸引不少部落客前來朝聖，以「最狂校園餐廳」介紹。

興大中文系大四生指出，以前的學生餐廳舊舊的，選擇有限，不常在校內用餐，現在新的餐廳變得時尚又方便，已極少於校外用餐；碩三林姓學生也說，在中興生活六年，以前一個月頂多在校內用餐一次，現在每週會去兩到三次，因價位合理又有多元選擇，不再有必要大老遠出學校找吃的，新的餐廳真的挺酷的。