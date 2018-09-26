〈中部〉沃旭能源、彰師大合作 造儲能示範系統

2018-09-26

〔記者林良哲／彰化報導〕丹麥「沃旭能源公司」為了提升綠能發電的應用，並讓技術「在地化」，昨天和彰化師範大學簽約，不但設立了「儲能研究中心」，並設立一百萬瓦儲能示範系統，做為未來電網應用研究之用途。

預定明年六月完工

沃旭能源表示，將斥資八千多萬元在彰化師範大學寶山校區，打造一MW（百萬瓦）儲能示範系統，並將由台灣的台達電公司提供整體儲能技術、系統整合服務，預定明年六月完工。除此之外，該公司也希望藉由此設備，併接到台電既有電網，讓彰師大的老師及學生，作為電網應用研究之用途。

這項儲能示範系統計畫由台達電負責整體建置，確保在地系統整合、在地運維，讓產學經驗留在台灣，也讓彰化成為台灣綠能技術研究的重鎮。彰化縣政府代理機要秘書陳金哲說，沃旭能源捐贈了百萬瓦級儲能示範系統給彰師大，並要成立沃旭儲能研究中心，並由沃旭能源、台達電、彰師大合作，而縣府協助整合各方資源，從生產到人才的培育，讓彰化縣的「綠能」網絡得以形成。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，希望透過這項示範計畫，能讓台灣產業界及學界取得相關資料及經驗，以加速推展未來儲能系統在台灣的開發與應用，包括沃旭大彰化風場的儲能相關設備，為離岸風場帶來助益。。