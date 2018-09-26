〈中部〉無人蔬果店滿2年 農民堅持不打烊

2018-09-26

〔記者佟振國／埔里報導〕誠實的人還是比較多！南投縣埔里鎮廣成里農民游輝達平日忙於耕作，無暇兼顧自產自銷的無毒蔬果，兩年多前開了一間「良心無人蔬果店」，起初不被看好，甚至屢遭宵小光顧，但仍願意堅持下去，如今小鋪雖無法大賺但也未虧本，他期許良善的心讓無人蔬果店能繼續經營下去。

投錢全憑良心 曾多次遭小偷

埔里鎮五十四歲農民游輝達的「良心無人蔬果店」，開在廣成里永豐路旁，是鎮內第一家無人管理的蔬果鋪，附近就是知名景點中台禪寺，簡陋的鐵皮小鋪，卻是試煉人性的場所。

每天上午八、九點，游輝達就會將清早鮮採的時令蔬果拿到店裡，目前有無毒栽培的絲瓜、檸檬、地瓜、敏豆、小黃瓜、百香果及部分葉菜類，逐一標好售價，絲瓜一條廿元、小黃瓜一包卅元、檸檬一袋五十元、百香果則是一百元，與市售價格差不多，小舖無人看管，消費者得自備零錢，買多少就投多少錢至錢箱，一切全憑良心。

支持無毒蔬果 有人專程來買

游輝達表示，「良心無人蔬果店」開張初期不被看好，也曾在一個星期內連遭宵小光顧，一次把架上的蔬果全偷光，損失一、二千元，後來再發現行跡可疑男子來偷拿，只好報警逮人。

起步的不順曾令游輝達灰心想結束營運，但附近的出家師父、教師及其他顧客為他加油打氣，甚至還有人從市區專程來買無毒蔬果，讓他決定再試試看。

唐姓民眾表示，先前因為好奇而上門購買，由於無毒栽培，有些蔬果的外觀可能不是這麼好看，甚至上面還會有螞蟻、小鍋牛等昆蟲，但不影響口感，基於食安與健康，只要有空就會來買。

如今兩年多過去，「良心無人蔬果店」雖無法大賺，但也不至於虧本，也讓游輝達堅持「誠實的人還是比較多」的想法是對的，只希望能長久開下去，繼續彰顯人性光明面。