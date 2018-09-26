〈中部〉台大雲林分院 喜當助生娘娘

2018-09-26

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院喜當「助」生娘娘，今年六月才通過衛福部認證的生殖醫學中心，短短幾個月第一個做試管嬰兒的婦女已成功懷孕；婦幼醫學中心也於昨天正式揭牌，婦科醫生十人、兒科醫生七人，陣容不輸台北總院。

雲林地區不孕症夫妻有福了，台大雲林分院院長黃瑞仁表示，生殖醫學中心成立時間雖短，但成果豐碩，今年醫師楊博凱已完成十二例人工授精，並有五例成功懷孕；另外在試管嬰兒診療服務上，第一個做試管嬰兒的婦女已成功懷孕。生殖醫學中心的冷凍卵子及冷凍胚胎技術也相當成熟。

黃瑞仁表示，婦幼醫學中心已擁有與台北總院一樣的人力與照顧水準，國際級婦癌權威陳祈安教授已駐院指導婦癌手術及教學，高危險妊娠專家徐明洸擔任婦幼醫學中心主任，婦癌專家江盈澄及李書萍也加入雲林分院陣容，雲林的婦科重症，在雲林就可以獲得妥善的照顧。

陳祈安表示，黃瑞仁院長的野心很大，把台大總院能做的複製到雲林來，盡可能擴充設備與人力，現在人有了、儀器有了、藥也有了，醫療不會比台北差，要做到「在地醫療」的目標。

婦幼醫學中心主任徐明洸表示，中心有先進的產科照料，如產前基因檢查、高層級超音波；完整的婦科照料，如婦癌腫瘤、乳房疾病、腹腔鏡手術；不孕症及人工生殖科技，如試管嬰兒；小兒科也提供完整早產兒照護、小兒心臟科、小兒血液病、小兒神經內科等重症服務。