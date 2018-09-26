〈中部〉視學生如己出 特教師如母顧愛子

2018-09-26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「他不笨，他是我的孩子！」將特教孩子視如己出還幫忙他們找工作，在虎尾農工擔任特教老師六年的魏香婷，獲今年全國特殊教育優良人員，且是雲林唯一獲選的特教老師，今天將到教育部接受表揚。

虎尾農工魏香婷 獲全國特教優良人員

魏香婷彰化師範大學特教系畢業，一畢業就甄選考上虎尾農工特教老師，因為認真負責的態度受到肯定，還被該校老師相中選為媳婦，成為虎尾人。

魏香婷表示，特教學生其實和一般孩子沒有什麼差別，可能就是動作慢一點或比較害羞、內向，所以她擔任特教老師以來，會特別注意孩子的反應，不要給他們太大壓力，慢慢誘導，讓孩子發揮他們的潛力，也能有很好的表現。

誘導孩子發揮潛力 鼓勵比賽建立自信

魏香婷回憶她第一年帶的一名特教班學生，因為來自單親沒有媽媽，家庭失能，國中成績很差，就讀虎農特教班時，她把孩子當朋友也像媽媽，知道孩子喜歡體育，就鼓勵她參加比賽建立自信心，還帶著孩子學習烘焙、學開車。後來這個孩子順利高職畢業，考得證照及駕照，如今不僅能自立還是家中經濟重心能賺錢養家。

魏香婷獲全國特殊教育優良人員，校方肯定是實至名歸，尤其同是彰師大特教系畢業的虎農校長李重毅對魏香婷更是讚譽有加，稱許她六年多來無論身為特教班導師、特教組長或是特教專任教師，都是盡心盡力付出，值得喝采。