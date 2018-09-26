〈中部〉823水災救助 嘉義縣府：可輔助空拍認定

2018-09-26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日前八二三水災重創嘉義縣，家中淹水五十公分以上住戶可申請淹水救助金，但在淹水高度的認定時，時常造成民眾與公務員認知的差距，而產生許多爭議，縣府綜合規劃處長李明岳昨在議會接受質詢時表示，九月廿一日參加行政院國家發展委員會淹水救助爭議研商會議討論後，確定「毋須逐戶認定」，縣府已函文各公所依鄰近街廓住戶的淹水情形，並以區域空拍淹水照輔助來認定。

確定「毋須逐戶認定」

八二三水災，家中淹水五十公分以上住戶可獲四萬五千元救助金，至於未達五十公分者，嘉義縣政府核發三千元慰問金；縣議員黃嫈珺、黃金茂昨在縣議會總質詢時，拿出各地淹水空拍照，請縣府說明淹水認定方法，縣議員羅士洋要求縣府解釋細節，避免讓村里幹事背負法律責任。

李明岳說，許多受災戶無手機或照相機拍照存證，也有受災戶牆壁貼磁磚，水退後水痕不明顯，有受災事實但認定有爭議。

排除墊高戶及設防水閘門者

李明岳表示，國發會會議決議有受災事實住戶提出申請，公所可依空拍照及附近街道及區塊有淹水五十公分受災照片，排除墊高戶及設有防水閘門者，即可從寬認定；「住屋自營商店混和」、「獨棟自家住宅一樓停車空間」經地方政府認定與生活相關聯的屋內居住空間，可視為住屋範圍；此會議記錄公文已傳至各公所，依此為準，進行淹水救助認定，若個案有爭議，將請公所召開專案會議進行認定。

另，立委蔡易餘在國發會會議中指出，各地淹水水退時間不一，例如朴子市因為水先退，民眾清理後痕跡不見，即使放寬也難認定。

縣府統計，全縣淹水五十公分以上估計有一萬八千多戶，其中朴子、布袋、東石、義竹約占一萬七千戶，案件大多在審核，其餘一千多戶已完成救助金發放；淹水未達五十公分約一萬七千多戶，尚在受理申請中。