〈中部〉657路公車明上路 方便大甲溪北通勤

2018-09-26

〔記者張軒哲／台中報導〕海線再添偏鄉公車路線！六五七路公車將於明（廿七）日上路，每天十八個班次，讓大甲溪北地區民眾就學、就醫、洽公及購物更方便，尤其國高中學子通勤便利，昨日舉辦試乘說明會，與會的各級學校校長及居民紛紛反映增班。台中客運回應，對路線有信心，將在營運一段時間後進行微調，讓溪北居民搭公車更便利。

市議員吳敏濟表示，爭取六五七路公車的目的是照顧偏鄉居民就學、就醫、洽公及購物的需求，路線途經建興、西岐、龍泉、日南、幼獅工業區、孟春等溪北各里，往南過大安溪後由大甲東西七路右轉穿過大安區西安、松仔腳等農村聚落至大甲街上，沿途涵蓋西岐國小、日南國中、順天及大甲國中、大甲高中、致用中學及大甲高工，讓偏鄉學子上學更便利，住在溪北地區的學子可以搭六五七通勤，尤其住在建興與西岐的日南國中學生通勤更方便，住在幼獅工業區的學子與民眾除了九七公車之外，又多了一條公車路線搭乘。

終點站大甲高工校長簡慶郎說，目前六五七有十八個班次，上下學尖峰時刻仍然不足，希望台中客運增班。

日南國中校長舒富男與西岐國小校長柳世麟均表示，六五七公車路線規劃十分周全，串聯起整個大甲生活圈，所有需要依賴交通工具的外出目的地都考慮到了，對社區的交通有很大的幫助。