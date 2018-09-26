〈中部〉中科南向聯外道通車 串聯豐原副都心

2018-09-26

〔記者歐素美／台中報導〕中科園區南向三合一聯外道路，昨通車啟用！市長林佳龍表示，希望藉由公路網串聯整合豐原副都心，帶動城鄉發展與繁榮，真正做到縣市合併與實質升格。

串聯北台中公路網 帶動城鄉發展

林佳龍表示，國四神岡交流道延伸后里聯外道路已於上週通車，中科園區南向三合一聯外道路也跟著通車啟用，並皆獲國家金質獎提名，除建設局與營造廠商「使命必達」，並感謝交通部公路總局、內政部營建署等協助，還有民代扮演與中央溝通的橋樑。

林佳龍指出，這兩條花博聯外道路工程，含括兩座跨越大甲溪的大橋，可將豐原、后里、外埔、大甲、神岡等地區串聯整合，象徵一個新的里程碑。此外，國道四號豐原潭子段及東豐快速道路，皆已定案施工中，盼藉由豐原副都心，將北台中的公路網緊緊串聯一起，帶動城鄉發展，也讓台中透過公路網，真正做到縣市合併與實質升格。

施工期間 面臨兩次豪大雨挑戰

建設局長黃玉霖指出，中科園區南向三合一聯外道路工程跨越大甲溪，廿二個月的施工期間，橋墩柱共面臨兩次汛期豪大雨的挑戰，為了減少不確定因素，建設局擬定風險管理計畫，努力降低風險，廠商也全力以赴，甚至十個工班同時一起施工。

寬30公尺長近3公里 總經費23億

中科園區南向三合一聯外道路工程，北起后里區后科路與星科路交叉口，向南跨越大甲溪，南至豐原大道六段，全長約兩千九百零四公尺、寬卅公尺，工程總經費約廿三億七千八百零七萬元。