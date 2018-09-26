〈中部〉鹿谷秀峰到茅埔公車 議員籲增站

2018-09-26

〔記者謝介裕／南投報導〕鹿谷鄉秀峰到茅埔唯一行駛的員林客運公車，停駛一個月後，九月一日起恢復行駛，民進黨縣議員張志銘因增設候車站問題摃上縣府，強調只要縣府點頭，該路線候車站便能從現有的四站增至七站，但若縣府做不到，希望曾擔任鹿谷鄉長的縣府工務處長陳錫梧自動請辭處長，以示對鄉親謝罪負責。

南投縣鹿谷鄉秀峰村東埔寮仔及永隆村溪底城、茅埔等三個聚落，上月員林客運公車停駛後，造成極大不便，民進黨南投縣黨部接獲陳情後出面處理，才平息民怨。

張志銘指出，當初便是縣府以經費短絀為由，不願配合補助秀峰到茅埔偏鄉路線的四萬多元經費，才導致員林客運不堪長期虧損而被迫停駛，如今雖然恢復行駛，地方民眾希望再增設三個站，但該偏鄉路線每年補助經費，係由南投監理站與縣府各分擔一半，若候車站增至七處，補助經費也將從原先八萬多元增至約二十八萬元，縣府與南投監理站須各分擔約十四萬元。

張志銘說，南投監理站及員林客運均決定順應民意而為，希望縣府也能好人做到底，滿足鹿谷鄉親需求。

工務處︰補助經費增加得呈報

南投縣府工務處長陳錫梧解釋表示，依法令規範，五萬元以下經費補助，處長可依職權直接決定，如今因增設候車站，補助經費增至約十四萬元，必須往上呈報，但縣府就算再窮，也不會窮到人民的福祉，也願以自己的烏沙帽做賭注，絕對會全力配合。