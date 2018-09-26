〈中部〉日月潭新八景出爐 九蛙疊像奪冠

〔記者謝介裕／日月潭報導〕日月潭國家風景區管理處昨公佈「日月潭新八景」票選結果，被外界視為日月潭有無缺水的重要指標─九蛙疊像（夕照九蛙），以逾六成的票數，成為日月潭新八景之首。
此次活動吸引二千多位民眾參與投票，第一階段計有二十三處景點提供網友票選，再依得票數最高的十二處景點進入第二階段評選，再綜合兩階段得分比例統計出最後八景。
評審專家偏愛向山遊客中心
該活動第一階段票選，占總分數六十％，九蛙疊像獲得六成以上票數，儘管在占總分數四十％的第二階段中，十三名參與評審的專家，一致給了向山遊客中心最高分，但兩階段合計，九蛙疊像仍以九十五點五一的高分勇奪冠軍，而第二至八名依序為：緋色櫻湖（九族櫻花湖）、騎享優游（水上自行車道）、向山映月（向山遊客中心）、水社迎曦（水社壩）、微笑山谷（日月潭纜車）、山中明珠（拉魯島）、情定日月（永結同心橋）。
日管處副處長郭振陵指出，早在清朝時期，日月潭就存在著饒富山水人文的「舊八景」，包括「潭中浮嶼、潭口九曲、萬點漁火、獨木番舟、水社朝霞、荷葉重錢、番家杵聲、山水拱秀」，以及二○一○年選出了涵碧相逢、日出貓囒、珠嶼湮波、文武朝聖、青龍取經、伊纜山水、光漾明潭、鐵馬逐鹿等日月潭經典八景。
惟隨著時代更迭，景觀面貌變化，今年八月一日至九月十五日舉辦日月潭新八景票選活動，一方面推展日月潭觀光旅遊，一方面也讓外界重新認識日月潭之美，而票選結果也顯示，不再像早期侷限於景點或古蹟。
至於九蛙疊囊獲得壓倒性的勝利，日管處分析應與水荒期新聞曝光度有關，該處也成為遊客遊日月潭打卡的熱門景點之一，名列新八景之首，實至名歸。