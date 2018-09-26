〈中部〉夾娃娃機店 大舉進駐彰化永樂街商圈

2018-09-26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市號稱最熱鬧的永樂街商圈，近年來沿線原本高租金的黃金店面陸續退場，夾娃娃機店紛紛設立，短短一五○公尺長的街道上開了十四家，亦即十多公尺就有一家，引起民眾熱烈討論。有人認為永樂街被娃娃機攻佔，恐怕「回不去了」，但也有人認為「開得快也倒得快，遲早跟蛋塔熱潮一樣。」

150公尺街道開了14家

今年初以來夾娃娃機店大舉進駐彰化市永樂街，取代了以往的皮件、服飾等店面。本報記者實際計算，永樂街從中山路到民族路之間的短短一五○公尺，就開了多達十四家夾娃娃機店，若再加上緊鄰永樂街街角的民生路、成功路、民族路口，夾娃娃機店更是多達二十家。

生意不好做 擺機台出租

在永樂街承租兩家店面做為夾娃娃機店的楊姓業者指出，永樂街這一年來之所以快速累積十四家夾娃娃機店，主因也是一般行業生意不好做，不少人看上無人看管的夾娃娃機行業，既不用人事成本，他們向店家承租店面後，又可以將機台轉租給下游業者，坐收租金。

他說，以他為例，承租一家店面月租費二萬八千元，一個店面若擺放二十個機台，一個機台又可以月租費四千五百元租給下游業者，賺到的機台出租費高於承租店面費用，他乾脆一次租兩個店面，扣除租金、水電費、機台維修費，利潤還過得去。

不過，楊姓業者也坦言，永樂街的夾娃娃機店開得實在太密集，十四家已到緊繃的地步，期間也有一、兩家關店，後續又有人接手繼續開夾娃娃機店，是否會因此產生衝擊，還須觀察。一名下游業者則說，每個機台每月收入與租金幾乎打平，遑論賺大錢。

市長︰未嘗不是轉機

彰化市長邱建富則表示樂觀說，永樂街商圈有十四家夾娃娃機店進駐「並非壞事」，因為店面長期鐵捲門拉下閒置，甚為可惜，這種不同於以往的營業模式，或可讓冷颼颼的永樂街商圈帶來「轉機」。