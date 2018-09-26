〈中部〉嘉縣7人重覆登記 喪失參選資格

2018-09-26

〔記者蔡宗勳、林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣選舉委員會審議縣長等五合一選舉參選人資格，登記參選的一千零三十四位中，共有七位重覆登記致喪失參選資格，其中六位失格致該代表選區同額競選，另有一位代表及六位村里長參選人因消極資格不符，致無法參選。

嘉市長及議員參選人資格都通過

嘉市民政處副處長兼市選委會專員張朝坤說，嘉市四位市長參選人及東、西區議員參選人共四十三位皆通過資格審議，里長部分將於十月四日召開審議會。

嘉縣選委會表示，五合一選舉審議參選資格，前縣議長侯清河同時登記縣議員與村長、翁侑君同時登記義竹鄉代表第一選區與第五選區縣議員、蘇忠信同時登記義竹鄉代表第一選區與中平村長、駱光民同時登記中埔鄉代表第三選區與東興村長、林傳茂同時登記竹崎鄉代表第二選區與桃源村長、洪研蘋同時登記番路鄉代表第二選區與觸口村長、楊富美同時登記朴子市代表第二選區與溪口里長，這七位都因重覆登記，依公職人員選舉罷免法第二十五條規定喪失參選資格。

除侯清河不影響選舉結果外，其餘六位因重覆登記失格後，其所登記的代表選區都出現同額競選，參選者只要取得最低門檻票數（該選區選舉人數除以候選人再乘以十％，估算在兩百票左右）就足以當選，由於幾乎不用拜票就穩當選，引起訾議。

另依選舉罷免法第二十六條規定，包括判刑確定尚未執行或執行未畢、受保安處分或感訓處分尚未執行或執行未畢、褫奪公權尚未復權等都不得參選，被視為消極資格，這次嘉縣有一位代表及六位村里長參選人因消極資格問題無法參選。