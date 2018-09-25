〈南部〉相隔10年 美羅德岱堡重新締盟

2018-09-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕來高雄參加全球港灣城市論壇的美國羅德岱堡市，有「世界遊艇之都」之稱，十年前曾與原高雄縣締結姊妹市，昨天重新與高雄市締盟，雙方針對遊艇產業簽署合作意向書，未來將強化休閒海洋產業的合作能量。

位於美國佛羅里達州的羅德岱堡市，憑藉著完善的水路系統，素有「美國威尼斯」及「世界遊艇之都」美譽。羅德岱堡市長丁恩．特恩塔里斯（Dean Trantalis）與高雄市副市長蔡復進，昨在高雄港的遊艇上簽署遊艇產業合作意向書。

簽署遊艇產業合作意向書

丁恩市長對這次合作表示高度期待，他說，台灣是全球知名的豪華遊艇製造國，在八十呎或以上的大型遊艇製造業中，名列亞洲第一、世界第四，其中八十％以上的船舶產量來自於高雄市，希望將來與高雄合作，促進休閒遊艇產業的發展。

台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪指出，這是台灣遊艇業發展的一個里程碑，高雄與羅德岱堡未來將針對產業需求、培訓等進行交流和分享。

高雄市行政暨國際處處長陳瓊華表示，羅德岱堡市十年前曾與原高雄縣締結姊妹市，昨天重新與高雄市締盟，為慶祝兩市締盟十週年，特別準備「十年紀念 友誼無限」紀念品，將高雄與羅德岱堡的城市地標融合入水晶中，象徵港灣雙城攜手永續友誼。