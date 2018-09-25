〈南部〉中秋慶土地公生 陣頭拚場信眾求財

2018-09-25

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕中秋連假最後一天適逢土地公生日，上萬名信徒這幾天湧進屏東縣車城福安宮及關山福德宮為土地公祝壽求財，來自各地的陣頭神轎互相較勁，精采表演吸引民眾駐足，也成為攝影愛好者取景的勝地。

農曆八月十五是土地公生日，數以百計來自全台各地的進香團，紛紛湧入車城福安宮、關山福德宮、鵝鑾鼻保安宮及茶山福德宮等廟宇朝拜，人潮擠得水洩不通，現場鞭炮煙硝四起，各地神轎及陣頭較勁拚聲勢。

廟方人員表示，從上週開始就不斷湧進進香人潮，外縣市廟宇及機關社團，擔心連假塞車、塞人，都選擇提早前來祝壽，這兩天大多是到訪墾丁旅遊遊客，順道前來廟中祈福。

車城福安宮 土地公回娘家

車城福安宮為了迎接數百多年來分靈到全台各地的土地公回娘家，神桌上神像排列整齊，廟方會依賣場寄物方式編號，讓信徒不會有請錯神回家的情況，也是土地公生日時的一大特色。

公園禁烤肉 少數人不聽勸

中秋節連續假期，屏東縣多數公園禁止民眾烤肉，但仍有少數民眾不聽勸，到公園等公共場所烤肉、放鞭炮，還留下滿地垃圾。

屏東縣府工務處、屏東市公所養護課等單位表示，今年到公園內烤肉放鞭炮的違規個案較少，顯見多年來的勸導已經有效應，但是高屏溪河濱公園、萬丹公園等地，仍有民眾在烤肉後丟下滿地垃圾，還有燃放鞭炮遺留的鞭炮屑和火藥灰，讓清潔人員掃得辛苦。