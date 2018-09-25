〈南部〉台東火車票難訂 總統：改善訂位系統

2018-09-25

〔記者黃明堂／台東報導〕總統蔡英文昨天針對台東人火車票一位難求的問題，表示台鐵正著手改善訂位系統，務求「一個座位都不能浪費」！對於觀光業者反映受中客團大減而重挫，鼓勵東部業者開發自由行。

務求一個座位都不能浪費

蔡英文到台東為民進黨台東縣長參選人劉櫂豪輔選，在娜路彎大酒店與數百位「百工百業」地方人士共度中秋，並聽取建言。

台東縣商會理事長林聖雄表示火車票很難買，有次因為買不到車票，在台北多待了兩天。

蔡英文回應說，其實火車很多時候不是沒有位置，而是訂位出了問題，她已指示台鐵改善訂位系統，每一個座位都不能浪費，而且要讓設籍台東的民眾，可以順利買到車票返鄉。

台東青商會會長、富野飯店集團董事劉凱文說，過去逢平日，可以仰賴中國團客來補足空房，但這兩年中國團客大減，政府另闢新南向國家客源只造福西部，現在，他的飯店從業人員從兩百減到一百人，連在飯店門口賣釋迦的歐巴桑都抱怨生意不好，盼總統把餅做大，幫台東觀光增加亮點，端更多牛肉挽救東部觀光現況。

鼓勵業者開發自由行客源

總統蔡英文回應說，團客確實可以補足非假日客源，但台灣的觀光正在轉型，連中國遊客也產生結構性變化，從團客轉為自由行居多，事實上，整體旅客量是增加的，只是多數停留在西部縣市或是都會區。

蔡英文說，東部觀光業者可調整策略吸引自由行客源，她也請觀光局為東部增加外籍遊客，不一定是新南向國家，也可以開發北方國家客源，鼓勵天氣寒冷的國家人民到溫暖的台東渡假。