〈台北都會〉供應需求雙降 平均菜價下跌

2018-09-25

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北果菜批發市場今天、明天中秋休假，昨為中秋休市最後一天開市。台北農產運銷公司因年假連休三天惹爭議，決定中秋節只休兩天，但台北蔬菜同業公會仍決定維持休三天，導致承銷人不足。因此，北農早在一個月前就告知供應商昨天應減少供應量；昨上午供貨量僅有五百六十五噸，較前一天減少近三分之一，然而面臨供貨減少，菜價並未大漲，平均菜價反倒下跌七元。

供貨量較前一天減少近1/3

台北市昨天蔬菜到貨量約五百六十五噸，受中秋連續假期、進場承銷人減少與氣候不佳影響，買氣弱，交易市況較疲軟，各菜種行情跌多漲少。葉菜類，如甘藍漲兩元、大白菜漲一元、青江菜跌十七元；花果類，如花胡瓜跌十九元；根莖類，如蘿蔔跌一元；其餘各菜種持平。

中秋連休 承銷人只來了4成

北農公司主秘路全利表示，以往都是節日前一、二天需求量最大，節日當天往往沒有大量需求，北農一個月前就跟供應商通知減少供貨量，再加上昨天上班的承銷人約只有平常日的四成，因此在供應量及需求量雙降情況下，雖然進貨量減少，但仍呈現菜價下跌。

買氣弱 節日當天無大量需求

北農今年春節二月十六日起休市五天，二月廿四日至廿六日又休市三天，導致後來蔬菜供過於求，促使市場處要求北農不得再休市超過兩天。

北農今、明將休市二天，預計週四開市；是否擔心再度發生產地倒貨，導致供應菜量暴漲，路全利說，將會依以往休市兩天的經驗來機動調度現場卸貨場地以及人力。