〈台北都會〉《FB未發文也得獎》新北交通局抽獎 遭疑黑箱

2018-09-25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局日前舉辦「就愛新北水上巴士」臉書抽獎活動，有民眾投訴說，四十一名中獎者，其中九人是市府交通局的官員或親友，部分得獎者並未依活動規則在臉書發文，質疑是「肥水不落外人田」的抽獎黑箱作業。交通局表示，經政風單位調查，這是行銷公司的作業疏失，將依合約裁罰，被指涉的官員或親友並未領獎。

9得獎者疑自家人 僅3人符合規則

交通局這項臉書抽獎活動，頭獎是迷你果汁機，二獎是造型小捧花，三獎是手作餅乾，特獎是超商禮券三百元，普獎是保溫袋，獎品價值並不高，因此被質疑連這些小東西也搶著要，貪小便宜令人觀感不佳。

民眾投訴說，市府交通局官網及「新北交通族」臉書發布的「二○一八就愛新北水上巴士活動」四十一名得獎者名單中，九人是交通局的科長、職員或親友眷屬，只有三人確實依照活動規則發文，其餘六人只不過是被標註在貼文的相片中，根本沒有在個人臉書公開發文，不符中獎的規定。

市府：行銷公司疏失 依約裁罰

交通局運輸管理科科長林碧芬表示，事先已要求同仁不能領獎，抽獎活動由行銷公司以網路技術過濾符合資格的名單，行銷公司回覆符合活動規則共七十八人，無法從臉書的暱稱判斷是否為交通局同仁，經政風單位調查，發現是行銷公司在未知會交通局的情況下，將部分不符抽獎資格的民眾，且未徵詢交通局人員的情況下，逕自列入抽獎名單，確有作業疏失，但並無交通局人員涉及不法或主動抽獎、領取獎品等情形。

林碧芬表示，行銷公司作業疏失已影響交通局的形象，將依契約裁罰並要求提出補償性措施，修正後的中獎名單已在網路公告。