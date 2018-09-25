〈台北都會〉9/30侯友宜開電音趴 蘇貞昌辦老歌會

2018-09-25

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜將於九月三十日上午成立競選總部，當天晚上舉辦電音派對，同一天晚上，民進黨新北市長參選人蘇貞昌也將舉行老歌演唱會，雙方隔空尬場，比創意更比人氣，互別苗頭意味濃。

侯總部成立 當晚多位DJ獻藝

位於板橋區中山路一段的侯友宜競選總部將於九月三十日上午成立，以「市民總部」為名，假日舉辦親子活動，並展示新北市青農、青創成果，當晚六點至九點邀請二○一七世界百大DJ舉辦電音派對，包括亞洲華人首席女DJ Cookie、DJ Smile、DJ Secret出席。

對於蘇貞昌三十日晚上舉辦老歌演唱會，侯友宜昨天表示「很好啊！」不管辦什麼活動，都有不同的族群參與，競選總部先辦好電音派對，未來再研議舉辦其他活動。

蘇新店造勢 余天、施文彬開嗓

蘇貞昌的發言人黃韋鈞表示，除了傳統的掃街拜票、市政說明會及競選總部成立大會等活動，也希望透過輕鬆的方式和市民接觸，和民進黨新北市黨部主委余天合辦老歌演唱會，三十日晚上七點在新店區央北三路與斯馨一路口舉行聯合競選造勢晚會，邀請余天、施文彬、許志豪、余苑綺等歌手及潘芳烈樂團演唱經典老歌，這是新北第一場，預計在十個行政區各辦一場。

另外，蘇貞昌在中秋連假「趴趴走」，開直播與選民互動，繼日前到八里、九份、金山老街直播後，他昨天到三峽老街直播，受到許多民眾熱烈歡迎及加油打氣，三峽老街商家感謝蘇貞昌昔日保留老街，才有今天的繁榮商機。

侯友宜昨天到板橋區拜訪「厚友誼」的店家「何家古制秘糖冰甜品鋪」，老闆何陞鴻是嘉義人，是「同鄉」侯友宜的鐵粉，侯做了一碗紅豆芋圓湯，並剉了一碗冰。他表示，小時候曾向糖廠批發枝仔冰販售，當時一支只要一毛錢，很好賺。